وفد عراقي رفيع المستوى يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

يشارك وفد عراقي مكون من أكثر 200 شخص يمثلون الحكومة والشباب والمجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي السابع والعشرون حول تغير المناخ COP27، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر.

وفد عراقي رفيع المستوى في كوب 27

ويضم الوفد العراقي بحسب موقع «ريلف ويب» إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ممثلين عن الحكومة والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص في محاولة للوقوف على أفضل الطرق لمواجهة التغيرات المناخية في العراق، في ظل حدوث جفاف في بعض الأراضي وندرة المياه بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

الحزام الأخضر في العراق

وفي كركوك، أطلقت الأمم المتحدة حملة لغرس الأشجار لرفع مستوى الوعي حول العمل المناخي، وتوسيع «الحزام الأخضر» للتخفيف من العواصف الترابية، ويتم زراعة حاليا أكثر من 5000 شجرة للحد من تأثير العواصف الرملية.

طرق الدعم الإنمائي في العراق

ودعّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة العراق لتطوير سياسة تغير المناخ والتصديق عليها من خلال المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) من أجل التخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على النوع الاجتماعي والقطاع الخاص، وتواصل توفير تنمية القدرات وتجريب مشاريع لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

بعثة العراق في المؤتمر

وتشمل بعثة العراق في المؤتمر الذي يبدأ اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ، نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد إسحاق، والدكتور صلاح الحاج حسن ممثل الفاو في العراق، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيورجي جيجوري.