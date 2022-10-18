تشييع جثمان مؤدي الراب كريم مدحت من المسجد الكبير بالعبور

شيعت منذ قليل، جنازة مؤدي الراب كريم مدحت الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر حادث سير أليم على طريق محور العبور، أسفر أيضا عن إصابة اثنين من أصدقائه.

وأقيمت صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بمدينة العبور عقب صلاة العصر.

وفاة كريم مدحت عن عمر يناهز 22 عاما

كريم مدحت البالغ من العمر 22 عاما بدأ مشواره مع أغاني الراب منذ 4 سنوات، وطرح منذ أيام أغنية أيفرست.

ويجز ينعى كريم مدحت

ونعى مغني الراب أحمد علي الشهير بـ«ويجز»، كريم مدحت الذي توفي اليوم، إذ قال من خلال ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام: «بكثير من الحزن أعزي عائلة الفنان كريم مدحت وأصدقاءه، الله يصبرهم على البلاء، ونسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه».

ونشر مطرب الراب الشهير «أبيوسف» عبر استوري حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لـ كريم مدحت، وعلق عليها: «انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة».