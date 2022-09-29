تفاصيل وفاة مغني الراب كوليو.. لم يستجيب لمحاولات الإنعاش

حالة من الحزن على الوسط الموسيقي الأمريكي بوفاة مغني الراب كوليو الحائز على جائزة جرامي، كوليو، الذي اشتهر بأغنيته الناجحة «Gangsta’s Paradise» عام 1995، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، وفقا لما أعلنه مدير أعماله جاريل بوسي، قائلاً إن كوليو توفي الأربعاء في الـ5 مساءً بتوقيت المحيط الهادي، وعثر على جثمانه بمنزل أحد أصدقائه.

ونعت شيلا فينيجان، مديرة شركة «Trinity Artists International»، مغني الراب كوليو، في بيان صحفي: «نشعر بالحزن لفقدان صديقنا وعميلنا العزيز، كوليو، لقد لامس العالم بموهبته وسوف نفتقده بشدة»، متابعة: «شكرًا لكل من استمع إلى موسيقاه في جميع أنحاء العالم ولكل من تواصل معنا بخصوص وفاته، من فضلك اجعلوا أحباء كوليو في أفكاركم وصلواتكم»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل وفاة مغني الراب كوليو

وكشف جاريل بوسي، تفاصيل وفاة مغني الراب كوليو، قائلا إنه عثر عليه مستلقٍ على أرضية الحمام بمنزل أحد أصدقائه في لوس أنجلوس، ولم يستجيب لمحاولات إنعاشه، وبالرغم من عدم الكشف عن سبب الوفاة، أوضح مديره أعماله: «أرجح المسعفون أن الوفاة قد تكون بسبب سكتة قلبية».

الحزن يسيطر على الوسط الموسيقي بعد وفاة مغني الراب كوليو

فاز كوليو، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، بجائزة جرامي عن أغنية «Gangsta's Paradise»، التي كانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم «Dangerous Minds» بطولة ميشيل فايفر، التي كشفت عن حزنها لسماع خبر رحيله، قائلة إنها تعتقد أن أغنية كوليو كانت من أسباب نجاح الفيلم وأنها ما زالت تعاني من «قشعريرة» كلما سمعتها.

ونشرت «فايفر» مقطع من فيديو الأغنية التي ظهرت فيها مع الفنان الراحل، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «حزن القلب لسماع وفاة الفنان الموهوب كوليو، حياته انتهت قصيرة لا أستطيع تذكره سوى شخصا كريما».

وعن وفاة مغني الراب كوليو نشر المغني الأمريكي سنوب دوج صورة له مع الفنان الراحل، من مقطع فيديو أغنية «Gangsta Walk» التي قدماها في عام 2006، معلقا: «أرقد في سلام»، بينما وصف مغني الراب والممثل آيس كيوب رحيل كوليو بـ «أخبار محزنة»، مؤكدا أنه كان شاهدا على رحلته إلى قمة صناعة الموسيقى على حد تعبيره، وغردت المغني والمنتج فانيلا آيس، قائلا: «لقد أصابني الفزع، لقد سمعت للتو أن صديقي العزيز كوليو قد توفي».