آخر كلمات مغني الراب كريم مدحت قبل وفاته: «وحشاني أيام زمان»

سيطرت حالة من الحزن على نجوم موسيقى الراب على إثر وفاة مغني الرابرز كريم مدحت، جراء حادث سير تعرّض له أمس الثلاثاء، في أثناء قيادته سيارته على طريق محور العبور وإصابة اثنين من أصدقائه.

معلومات عن مغني الراب كريم مدحت

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مغني الراب كريم مدحت، من خلال السطور التالية:

- يبلغ من العمر 22 عامًا فهو من مواليد 2 يوليو عام 2000.

- عشق الغناء وهو في سن صغيرة.

- اتجه إلى الموسيقى وهو في سن الحادية عشر.

- بدأ مسيرته الاحترافية في الغناء عام 2018.

- طرح مجموعة من الأغنيات تحت اسم مستعار في بداية مشواره بعنوان Red Eye.

- قدّم ما يقرب من 16 أغنية.

- أبرز أغنياته في مجال موسيقى الراب «إركن، كلاكس، تعابين، إيفرست».

- آخر أغنياته «جاية في بالي» طرحها بداية شهر أكتوبر الجاري.

- في شهر يوليو الماضي، أعلن عبر حسابه بـ فيس بوك استلامه وظيفة Product Designer في أحد البنوك.

- كانت آخر كلماته عبر حسابه الشخصي بفيس بوك قبل وفاته بساعات: «وحشاني أيام زمان».

- شيع جثمانه في الساعات الماضية من المسجد الكبير بمدينة العبور.

- نعاه عدد كبير من نجوم الراب أبرزهم ويجز، أبيوسف، أبو الأنوار، والذين أكدوا أنهم فقدوا صديقًا وأخًا عزيزًا عليهم.