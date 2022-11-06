بدء الدراسة في دبلومة النحت المعماري وترميم الواجهات بجامعة بنها

أعلن الدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، بدء الدراسة بـ«الدبلومة المهنية» في مجال ترميم النحت المعماري والواجهات، المعتمدة من قطاع الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

وقال عميد الكلية: «تعد هذه الدبلومة الأولى على مستوى كليات الفنون الجميلة والتطبيقية في هذا المجال، ويشرف عليها الدكتورة سارة عبد ربه رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري، ويحاضر فيها أساتذة متخصصين من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والآثار»، موضحًا أنها تمزج الخبرات الأكاديمية للثلاث كليات لإعداد خريج محترف في الجانبين التقني والفني.

شروط القبول في «دبلومة» النحت المعماري

وقالت الدكتورة سارة عبد ربه رئيس قسم النحت، إن «الدبلومة» للحاصلين على البكالوريوس من كليات الفنون أو أي كليات أخرى ومعاهد عليا وشهادات معادلة، مؤكدة أنه يشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وتستهدف تنمية قدرات الفنيين والمختصين بشركات المقاولات والمتاحف والهيئات والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بأعمال الترميم؛ لزيادة الوعي بالنسب الفنية والتشريحية للأعمال المطلوب ترميمها.

نظام الدراسة والحصول على الشهادة

وأضافت رئيس قسم النحت، أن الدراسة بـ«الدبلومة» تستمر فصلين دراسيين، ويحصل الطالب بنهايتهما على شهادة معتمدة من الكلية بشرط اجتياز المقررات ومشروع التخرج، مؤكدة أن خطة المناهج الدراسية جرى وضعها بعد دراسة اللوائح والمقررات في الكليات المناظرة داخل وخارج مصر بالتركيز على الجزء الفني والتقني في الترميم.