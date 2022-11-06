جدول الاجتماعات رفيعة المستوى بقمة المناخ في شرم الشيخ

تبدأ الجلسة الافتتاحية الرسمية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، والدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP-17)، والدورة الرابعة لمؤتمر أطراف اتفاق باريس (CMA-4)، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، على ساحل البحر الأحمر في مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدعوة إلى رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، التي تُعقد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء 7 و8 نوفمبر، كما سيعقد جزء من اجتماعات الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات خلال المؤتمر.

إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية

تتضمن الدعوة إلى القمة في مصر الإشارة إلى أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة زيادة الطموح، والبناء من مؤتمر الأطراف السابق، بما في ذلك نتائج مؤتمر (COP-26) في جلاسكو، والحفاظ على الالتزام بقضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة الطوارئ المناخية، وتعزيز العمل المنسق للتصدي للتغيرات المناخية.

بعد الافتتاح الرسمي للقمة، بقيادة الرئيس السيسي، غدا الاثنين7 نوفمبر، تبدأ اجتماعات الشق رفيع المستوى، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، على مدار يومين، تتضمن إلقاء البيانات الوطنية وعقد عدد من الموائد المستديرة رفيعة المستوى التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية رفيعة المستوى التي ينظمها قادة العالم الآخرون.

ومن المقرر أن يكون الجزء الرفيع المستوى مفتوحاً أمام الأطراف والدول، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، وغيرها من المنظمات التي لها صفة المراقبة.

ويتضمن جدول فعاليات قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ:

يوم 7 نوفمبر

من المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ مساء الأحد أو صباح الاثنين.

ستقام فعاليات 7 نوفمبر وفقًا للجدول التالي:

يتم تحديد موعد وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر (المنطقة الزرقاء)

12:00: صور جماعية

12:15 – 13:30: حفل الافتتاح

وستكون الأحداث يوم 7 نوفمبر على النحو التالي:

13:30 - 15:30: ثلاثة من ستة موائد مستديرة.

ستجرى اجتماعات المائدة المستديرة في إطار المواضيع التالية:

• الانتقال العادل

• الاستثمار في مستقبل الطاقة

• التمويل المبتكر للمناخ والتنمية

• الأمن الغذائي

• الأمن المائي

• تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة

16:00 - 18:00 الأحداث الموازية على النحو التالي:

• البيانات الوطنية، سيكون رؤساء الدول والحكومات مدعوون لإلقاء البيانات الوطنية، ويشكل هذا الجزء الأول من الشق رفيع المستوى.

• الأحداث الجانبية رفيعة المستوى.

يُقصد من الأحداث الجانبية رفيعة المستوى أن تكون أحداثًا تنظمها أو تستضيفها وبمشاركة رؤساء دول أو حكومات آخرين، ويمكن على مدار يومين من قمة شرم الشيخ للتنفيذ، استيعاب عدد محدود من الأحداث الجانبية رفيعة المستوى، على ألا يتجاوز كل حدث جانبي رفيع المستوى ساعة ونصف.

يجب أن يحضر على الأقل اثنان من رؤساء الدول و / أو الحكومات.

ستكون الأحداث في نمط المائدة المستديرة فقط.

يوم 8 نوفمبر

ستقام الفعاليات يوم 8 نوفمبر وفقًا للجدول الزمني التالي:

08:00 – 11:00: وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر (المنطقة الزرقاء)

09:00 - 11:00: أحداث جانبية رفيعة المستوى

11:00 12:00: افتتاح اليوم الثاني من اجتماعات الشق رفيع المستوى (HLS)

• البيانات الافتتاحية

• إلقاء بيانات رؤساء الدول والحكومات نيابة عن المجموعات المتفاوضة

12:00 – 14:00: 3 موائد مستديرة تُعقد بالتوازي مع الأحداث الجانبية رفيعة المستوى

14:15 - 15:00: افتتاح مركز العمل المناخي

15:00 - 18:00: الأحداث الموازية على النحو التالي:

• استمرار البيانات الجماعية والوطنية

• الأحداث الجانبية رفيعة المستوى

18:00: اختتام قمة شرم الشيخ للتنفيذ.