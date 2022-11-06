أهم فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بداية من «التمويل» وصولا إلى الحلول
كتب:
هاجر عمر
09:16 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
مؤتمر المناخ كوب 27
عرضت قناة «النيل للأخبار» فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27) المقرر انطلاقه اليوم بمدينة شرم الشيخ من خلال تقرير مصور، حيث عرض الفيديو تفاصيل فعاليات مؤتمر المناخ من يوم 9 – 17 نوفمبر كالتالي:
يوم التمويل - 9 نوفمبر
التمويل هو حجر الزاوية؛ لتنفيذ الإجراءات المناخية، وتوسيع نطاق الطموح في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.
يوم العلم - 10 نوفمبر
حلقات نقاشية لتقديم التقارير العلمية وتوصياتها لدعم العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ، وإطلاق مبادرة الابتكار من أجل المناخ.
يوم الشباب وأجبيال المستقبل - 10 نوفمبر
إشراك الشباب والأجيال القادمة في جميع مجالات العمل المناخي، وعرض قصص نجاح الشباب وأفكارهم.
يوم إزالة الكربون - 11 نوفمبر
مناقشة إجراءات وسياسات إزالة الكربون وتسهيل التحول النموذجي نحو إقتصاد منخفض الكربون.
يوم التكيف والزراعة - 12 نوفمبر
بحث التكيف في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، واستدامة الأمن الغذائي في مواجهة الآثار المناخية.
يوم النوع الاجتماعي - 14 نوفمبر
تسليط الضوء على دور المرأة في التكيف المناخ ودمجها في صياغة الإجراءات اللازمة لمواجهة آثاره.
يوم المياه - 14 نوفمبر
الماء هو مصدر الحياة.. يهدف إلى مناقشة استدامة موارد المياه ومواجهة ندرة المياه والجفاف.
يوم المجتمع المدني - 15 نوفمبر
العمل المناخي يتطلب مشاركة جميع الأطراف، والمجتمع المدني شريك لا غنى عنه في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ.
يوم الطاقة - 15 نوفمبر
مناقشة سبل الانتقال العادل للطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب.
يوم التنوع البيولوجي - 16 نوفمبر
مناقشة تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، وحشد الإجراءات؛ لوقف فقدان التنوع البيولوجي.
يوم الحلول - 17 نوفمبر
بحث الحلول الممكنة لمواجهة تغير المناخ، وتشجيع الإبداع والابتكار في جهود العمل المناخي.