«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن دور «لجنة العفو الرئاسي في تعزيز الحريات»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد ورشة عمل تحت عنوان «مأسسة العفو الرئاسي».

أهمية لجنة العفو الرئاسي

وتتناول الورشة التي يديرها النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة كبيرة من المحاور المتعلقة بلجنة العفو الرئاسي، و منها أهمية لجنة العفو الرئاسي والدور الذى تقوم به، ومحور دور اللجنة في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

دور لجنة العفو الرئاسي

كما تتناول الجلسة أيضًا محور دور اللجنة في وضع معايير وأطر العفو الرئاسي، والآليات والأدوات المطلوبة نحو استدامة عمل اللجنة والدور الذى تقوم به، وأخيرًا محور دور اللجنة في تعزيز الحريات العامة.