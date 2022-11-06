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«الداخلية»: تحرير 465 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
11:43 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير مخالفات لمحلات لم تلتزم بمواعيد الغلق

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 465 مخالفة خلال 24 ساعة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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تحرير 593 محضرًا لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة

تحرير 568 محضرًا لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومريم جاد