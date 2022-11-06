«الداخلية»: تحرير 465 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير مخالفات لمحلات لم تلتزم بمواعيد الغلق

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 465 مخالفة خلال 24 ساعة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.