حبس شخص ضبط بحوزته مخدرات قيمتها 43 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بحوزته 3 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ43 مليون جنيه، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، كما أمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطة الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

رصد وتحديد مكان تواجد المتهم

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها بعدما رصد رجال الشرطة تورط أحد الأشخاص في الإتجار بالمواد المخدرة، إذ يستخدم سيارة نقل لتروّيج المواد المخدرة على عملائه في الأماكن، وتمكّن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجده، وتمّ رصده وتحديد المكان المتواجد فيه وجرى ضبطه عقب تقنيين الإجراءات، كما تمّ اقتياده الى قسم الشرطة.

مخدرات بـ43 مليون جنيه

وعقب ضبط رجال الشرطة المتهم، عُثر رجال الشرطة بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البانجو بلغ وزنها 2 ألف كيلوجرام، كما ضبط 250 كيلو من مخدر الهيرو، وكمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها 500 كيلوجرام، وقدرت قيمة المضبوطات بـ43 مليون جنيه، وتمّ اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

وحدد قانون العقوبات العقوبة المقررة على جريمة الإتجار في المواد المخدرة، إذ قال المحامي حسام همام لـ«الوطن»، إنَّ العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.