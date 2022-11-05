«الداخلية»: تحرير 447 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، أن جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 447 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

قرار مجلس الوزراء

وحسب بيان الداخلية، فإن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.