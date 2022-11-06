نقيب الأطباء الأجانب بإيطاليا لـ«القاهرة الإخبارية»: 20% من مرضى السكر لا يمارسون الرياضة

قال الدكتور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، إنّ نسبة مرضى السكري عالية في العالم العربي، مؤكدًا أهمية الرياضة والنظام الغذائي الصحي، حيث إنّ 20% من مرضى السكر لا يمارسون أي نوع من الرياضة ولا يتبعون نظام غذائي يخلو من الكربوهيدات والسكريات والمواد الدهنية.

ارتفاع نسبة السمنة خلال فترة كورونا

وأضاف «عودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد» من تقديم شيرين غسان، وأية الكفوري وفادي نادي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه خلال فترة كورونا ارتفعت نسبة السمنة من 35% إلى 40% على مستوى العالم، وهذا ما نتج عنه زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري إلى أكثر من 25% بالعالم، مشيرًا إلى أن هناك 537 مليون شخص مصاب بمرض السكري عالميًا تتراوح أعمارهم من 20 إلى 80 سنة.

وتابع بأن عدد مرضى السكري في مصر وصل إلى 10 مليون شخص، بينما السعودية 4 مليون و300 ألف، لافتًا إلى أنّ هناك نوعين من السكري، ويمثل المرتبة الثالثة بالنسبة لأخطر أمراض في العالم بعد الأوعية المخية والسرطانات، لذلك لا بد من ممارسة الرياضة يوميًا.

أهمية ممارسة الرياضة 5 مرات في الأسبوع

وأشار نقيب الأطباء الأجانب، إلى أنّ ممارسة الرياضة لا يعني بها لعب كرة القدم وإنما التي ننصح بها هو المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 مرات أسبوعيًا، مع التنوع في خطوات السير بين السريعة والبطيئة.