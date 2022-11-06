عميد «الإعلام الرقمي» بالجامعة الذكية: مصر تقود العالم للأخضر بمؤتمر المناخ

أكدت شرين كدواني عميد كلية الإعلام الرقمي بالجامعة الذكية ومحاضر بجامعة أسيوط، أن مؤتمر المناخ cop27 رسالة سامية على أرض مصر بشرم الشيخ، مدينة السلام الخضراء، يتحدث ويشارك فيها رؤساء وحكومات العالم لتقديم لحلول لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدة بقدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية.

تصاعد الآثار السلبية للمناخ

وقالت عميد كلية الإعلام الرقمي، إن مؤتمر المناخ cop 27 يأتي في وقت شديد الحساسية، مع تصاعد الآثار السلبية للغيرات المناخية من حرائق الغابات والجفاف والفيضانات حول العالم؛ ما جعل الدول تتكاتف للتصدي على وجه السرعة لهذه الظواهر المستعصية.

تنظيم مؤتمر المناخ يعكس ريادة الدولة المصرية

وأشادت «كدواني» في حديثها لـ«الوطن» بدور مصر في تنظيم مؤتمر المناخ cop 27، الذي يعكس ريادتها في العالم أجمع، فضلًا عن استقرار الأوضاع والأمن والترويج السياحي لشرم الشيخ.

وأكدت أن مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، جعل العالم يتحدث عن دور مصر في نشر الوعي البيئي وبداية التحضر للأخضر، متمنية إقامة المزيد من المؤتمرات العالمية بهذه الأرض التي جمعت السلام وتزينت بالأخضر لهذا الحدث العظيم.