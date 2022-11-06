محافظ أسيوط يستعرض إجراءات إنشاء محطات مشروع القطار الكهربائي السريع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع التنسيقي لتسهيل إجراءات تنفيذ محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «الفيوم – أبوسمبل»، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة القومة للأنفاق، ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد شوقي محبوب مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلو الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، وممثلو شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية والغنايم، وجهاز مدينة ناصر، وممثلو مطار أسيوط الدولي، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.

أهمية مشروع القطار السريع

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، والذي يعد الأضخم في العالم، ومن أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الطرق، لتدخل ضمن الإنجازات والمشروعات القومية التي يُجرى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمر بمحافظة أسيوط بأربع محطات هي منفلوط والقوصية وأبوتيج ومدينة ناصر، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لسرعة تنفيذ المحطات، وفقًا للخطة الزمنية للمشروع، وسرعة اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وتسهيل عمل الشركات المنفذة، من خلال التعاون والتنسيق المسبق مع جميع شركات المرافق بالمحافظة والهيئة القومية للانفاق وهيئة الطرق.

نقلة نوعية في وسائل النقل المحلية

وأوضح المحافظ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار وسائل النقل المحلية والتجارية داخل مصر، ويساهم في ربط كل الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية ومختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية، من خلال سرعة نقل البضائع، وتقليل الوقت المستغرق للانتقال بين المحافظات إلى النصف أو أكثر، وتشجيع الحركة السياحية رغبةً في تقديم الحلول الأفضل والأكثر استدامة.