نواب تنسيقية شباب الأحزاب يواصلون الجلسات النقاشية حول «الحوار الوطني»

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم جلساتها النقاشية وورش العمل وعقد الندوات واللقاءات مع أهالي المحافظات بأنحاء الجمهورية كافة، للاسماع إلى آراء ومقترحات المواطنين ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، أهم فاعليات التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اليوم.

الفاعليات الداخلية

أعلنت لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عقد ورشة عمل 1 مأسسة العفو الرئاسي، اليوم في الثانية ظهراً بمشاركة 15 من أعضاء التنسيقية، و20 فرد من الطلاب والأحزاب والضيوف، كما تعقد صالون سياسي مأسسة العفو الرئاسي، في السابعة مساء، بمشاركة النائب محمد عبدالعزيز عضو التنسيقية، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزابوالسياسين، بمشاركة المستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، و ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الفاعليات الخارجية

وعقدت التنسيقية اليوم ندوة بالجامعة الأهلية بالعبور بحضور عمرو درويش، أميرة العادلي، محمد عبدالعزيز، مرثا محروس، محمد عزمي، نواب التنسيقية، كما عقدت ندوة بمقر جامعة سوهاج بحضور عدد من نواب التنسيقية، في العاشرة من صباح اليوم، حضرها كلاً من النائب محمد طارق، النائب أحمد فوزي، والنائب أكمل نجاتي.

كما أقامت التنسيقية ندوة بجامعة النهضة، في العاشرة والنصف صباحا، بحضور نواب التنسيقية "عماد خليل، نشوى الشريف، سها سعيد، علاء مصطفى، راجية الفقي، ومنسق محمد أبو طيرة.

كما عقدت ندوة بجامعة الأزهر في الحادية عشر صباحا، بحضور نواب التنسيقية :"غادة علي، رحاب عبدالغني، أحمد فتحي، محمد السباعي، محمود تركي"، كما عقدت ندوة في الثانية عشر ظهراً، بجامعة بنها بحضور نواب التنسيقية "عمرو درويش، أميرة العادلي، محمد عبدالعزيز، مرثا محروس، محمد عزمي".

فعاليات النواب

وفيما يخص فاعليات نواب التنسيقية، أعلنت لجنة التنظيم، عقد النائب محمود القط لقاء مع جمعية الهلال الأحمر بالمنصورة وطلاب كلية تربية رياضية، في الحادية عشر صباحاً، كما أجرت النائبة دعاء عرابي لقاء بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا، صباح اليوم، ومن المقرر أن يجرى النائب أحمد قناوي جلسة نقاشية، بقاعة فندق درويش اسبورتينج كورنيش اسكندرية اليوم في السادسة مساء، على أن يعقد النائب عمرو درويش مؤتمر بقصر الثقافة بكفر الشيخ بالقليوبية في السادسة والنصف من مساء اليوم، ويجرى النائب نادر مصطفى لقاء عن دور المجتمع المحلي بمركز شباب قرية صبيح في السابعة مساء.