فعاليات ثقافية لضيوف قمة المناخ.. ديفيليه يومي وعروض تراثية بالممشى السياحي

أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حرص الوزارة على إظهار الجانب الثقافي والتراثي والفني لضيوف مصر، خلال قمة المناخ، المقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، إن الفعاليات التي ستقيمها وزارة الثقافة في مدينة شرم الشيخ، تتضمن «ديفيليه يومي» في السادسة مساء، بالرقصات والأزياء التراثية لـ 8 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من مختلف المحافظات، وذلك بالممشى السياحي، لإظهار القوى الناعمة لمصر من خلال الفنون التراثية.

فعاليات وزارة الثقافة في قمة المناخ

وأضافت وزيرة الثقافة أنه عقب الديفيليه، تبدأ فرق قصور الثقافة، في تقديم فنونها واستعراضاتها على مسارح «جرين زون، مسرح السلام (الممشى السياحي الجديد)، مسرح الأيقونة، مسرح السوق القديم».