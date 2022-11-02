وزيرة الثقافة الإماراتية: الشيخ زايد بنى مسرحا خصيصا لحفل أم كلثوم

أحيت الإعلامية منى الشاذلي، ذكرى مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، خلال برنامجها «معكم»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، باستضافة وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي، إذ ذكرت «في الاحتفالية تم عرض كتاب عن حفل أم كلثوم في الإمارات، بدعوة من الشيخ زايد».

حفل أم كلثوم في أبو ظبي له دلالات كثيرة

أضافت «الكعبي»، أن الشيخ زايد رحمه الله، كان دعا كوكب الشرق أم كلثوم للحضور إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لإحياء حفل استثنائي، موضحة أن حفل أم كلثوم في أبو ظبي، له دلالات كثيرة، وكانت تلك السفرية، هي الأخيرة لأم كلثوم قبل وفاتها، كما أن الشيخ زايد، استقبل أم كلثوم استقبالا رسميا، وتم بناء مسرح خصِّيصًا لحفلها.

الشيخ زايد استقبل أم كلثوم استقبالا رسميا

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، لقطات حقيقية من حفل أم كلثوم في الإمارات أيام الشيخ زايد.