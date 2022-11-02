وزيرة الثقافة: نحشد كل إمكاناتنا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

احتفى منتدى الثقافة والإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، بأول إصدار عربي عن الكاتبة الفرنسية آني إرنو، بعد فوزها بجائزة نوبل للآداب عام 2022، الذي صدر بعنوان «آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة»، من إعداد وتقديم إسراء النمرذ.

انعقدت الاحتفالية بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة»، قائلًا: «إن مصر تشهد خطوات ثابتة إلى الأمام، وهذا الكتاب سيضع مصر في مكانتها الطبيعية، بما أن القائمين على ترجمة هذا الكتاب من القاهرة وبعض الأقاليم المصرية الجميلة، وبالتعاون أيضًا مع نخبة من المترجمين الجزائريين المتميزين، وهذا يؤكد أن مصر والأمة العربية تبرزان على الخريطة الثقافية العالمية.

وتحدثت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قائلة إنه انطلاقًا من هذه الرؤية المتميزة القائمة على ترسيخ العلاقات الثقافية فإنها تتطلع من المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن يصدر طبعة ثانية من هذا الكتاب بسعر زهيد في إطار خطة هيئة قصور الثقافة في نشر الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل.

وأوضحت أنها ستكون دورة فارقة نحشد لها كل إمكانيات وزارة الثقافة، معربة أنها منذ اللحظة الأولى التي تولت فيها مسؤولية هذه الوزارة العريقة وهي في الحقيقة تتمنى الكثير للثقافة في مصر.

كتاب آني أرنو

وتحدثت الكاتبة إسراء النمر التي قدمت الكتاب وأعدته حول آني إرنو، مشيرة إلى أنها التقت من قبل مترجمين ومثقفين مصريين، وقابلت حينها الدكتور سيد البحراوي، ثم الشاعرة هدى حسين التي ترجمت لها ثلاثة أعمال وهي: «المرأة- عشق بسيط- الحدث»، كما قابلت أيضًا مترجمين عربًا، وكان أبرزهم إسكندر حبش، وترجم لها رواية «الاحتلال»، وقالت أيضًا إنها وفريق العمل كانوا حريصين على إظهار رؤيتها الأدبية والسياسية، وذلك عن طريق ترجمة بعض النصوص على فترات زمنية متباعدة و مختلفة حتى يلمسها القارئ.