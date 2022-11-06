انفراجة جديدة في سوق السكر العالمية قد تخفض الأسعار.. ما السبب؟

من المرتقب أن تشهد سوق السكر العالمية انفراجة كبرى خلال الفترة المقبلة، ربما تسهم في تهدئة الأسعار، بعد أن وافقت الهند على تصدير 6 ملايين طن من السكر في موسم 2022/2023، وصدرت الهند أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 11 مليون طن من السكر في الموسم السابق، وتتوقع الأسواق أن تسمح نيودلهي هذا العام بتصدير 8 إلى 9 ملايين طن على شريحتين، وتعتبر الهند أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الحكومة الهندية خصصت 6 ملايين طن من السكر لمصانع التكرير على أساس إنتاجها في السنوات الثلاث الماضية، وكان مسؤولو الصناعة يتوقعون أن تسمح الحكومة بـ5 إلى 6 ملايين طن من السكر في الشريحة الأولى و 2 إلى 3 ملايين طن أخرى في الشريحة الثانية على أساس إجمالي إنتاج السكر.

مستوى قياسي للإنتاج

وقالت الوكالة على لسان مصادر تجارية وحكومية، إنه من المرجح أن يصل إنتاج البلاد إلى مستوى قياسي للعام الثاني على التوالي، في وقت قالت فيه هيئة صناعية كبيرة الشهر الماضي، إن الهند من المتوقع أن تنتج نحو 36.5 مليون طن من السكر في الموسم الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.

وبحسب منصة "تريدينج إيكونوميكس"، ارتفعت العقود الآجلة للسكر في بورصة شيكاجو إلى 18 سنتًا للرطل (450 جرامًا تقريبا) ، منتعشة بشكل حاد من أدنى مستوى لها في شهرين عند 17.4 سنت، متتبعة توقعات أسعار البنزين الأكثر تكلفة في البرازيل، أكبر منتج ومصدر.

فوز "دا سيلفا" رفع أسعار الوقود في يناير

وبحسب المنصة، فإن فوز المرشح اليساري لولا دا سيلفا على بولسونارو اليميني في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، إدى إلى رفع التوقعات برفع سقف أسعار الوقود في البرازيل في يناير، وحفز المنتجين على استخدام قصب السكر لإنتاج الوقود الحيوي بدلاً من تكرير السكر، ما يقلل من المعروض.

ووفقًا لمجموعة الصناعة "يونيكا"، بلغ الإنتاج في مناطق وسط وجنوب البرازيل 1.83 مليون طن في النصف الأول من أكتوبر، بزيادة 59٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق.