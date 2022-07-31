«زراعة الشيوخ»: الدولة تضع أسعار مناسبة للمزارع.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من السكر

قال عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة تضع أسعار ضمان مناسبة للمزارع، لتحقيق المصلحة للجميع، ودعم المزارع المصري، لأنه يقوم بعملية الإنتاج.

وأضاف «الجبلي» في تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الضمان تضمن للمزارع عائدا مجزيا من المحاصيل، وأهم المحاصيل التي تهتم بها الدولة القمح، إذ حققت الدولة منه إنتاجا كبيرًا، وستعلن الدولة سعرا مجزيا للمزارع، يضمن له تحقيق ربح وعائد مناسب، وهناك محصول بنجر السكر، كما تدعم الدولة المصرية المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنّ محصول الأرز رئيسي ومهم جدا، مشددًا على أنّ نسبة كبيرة من هذه السلع تحقق فيها الاكتفاء الذاتي، وكل السلع متاحة في السوق، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

توفر السلع الغذائية والخضروات في السوق

وأردف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المواطن المصري يشعر بتوفر السلع الغذائية والخضروات في السوق: «الأسعار العالمية متغيرة ولكن يجب الحفاظ على المنتِج المحلي، بمعنى يزرع ولا يخسر، وأسعار الضمان تمنح حد أدنى مرتبط بتكلفة أسعار المنتجات الزراعية وأسعار بيعها بالنسبة لمتوسط الإنتاجية».

العلاقة بين السعر المحلي والعالمي

وأشار، إلى أنّ هناك علاقة بين الأسعار العالمية والمحلية، ولكن احيانا تنخفض الأسعار العالمية وتشتري الدولة بأسعار أعلى للحفاظ على المنتج الزراعي، فقد كانت الدولة تشتري القمح من المزارعين بأكثر من السعر العالمي، ولما ارتفع السعر العالمي، حسنت الدولة السعر.