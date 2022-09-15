كيف أثر «اتفاق الحبوب» على أسعار 7 سلع؟.. انخفاض طن السكر إلى 398 دولارا

انعكست الانفراجة التي شهدتها إمدادات الحبوب العالمية، بسبب تراجع الطلب العالمي والاستهلاك، على أسعار السلع الاستراتيجية الغذائية، وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن نحو 7 سلع استراتيجية حققت تراجعا خلال الشهر الماضي، وكان على رأس تلك السلع، السكر والقمح، وبعض أصناف الزيوت.

وبحسب التقرير، شهدت أسعار السكر الأبيض المكرر، تراجعا في أغسطس الماضي، إذ بلغ سعر الطن نحو 546.2 دولار مقارنة بـ549.5 دولار في يوليو، وهبوطا من 561.7 دولار في يونيو الماضي.

وتراجع كذلك سعر السكر الخام، من 414 دولارا في يونيو الماضي إلى 404.5 دولار في يوليو، وإلى 398 دولارا في أغسطس.

انخفاض أسعار القمح

وكشف التقرير، أن أسعار القمح كانت ضمن قائمة السلع المتراجعة، إذ هبط الطن من 382.6 دولار في يونيو، إلى 305.7 دولار في يوليو، وإلى 297 دولار في أغسطس الماضي، وهو التراجع الذي جاء على خلفية انفراجة أزمة الإمدادات للمحاصيل الناتجة عن الاتفاق الروسي الأوكراني للإفراج عن شحنات الحبوب الأوكرانية، التي كانت تقدر بنحو 20 مليون طن.

وتراجعت أسعار زيت النخيل بشكل لافت، وهو ما يأتي بعد تراجع ماليزيا، إحدى أكبر منتجي زيوت النخيل، عن الرسوم المفروضة على التصدير.

وكشف تقرير غرفة الصناعات الغذائية، أن سعر طن زيت النخيل تراجع من 1263 دولارا في يونيو، إلى 938 دولار في يوليو، ثم إلى 926 دولارا في أغسطس الماضي.

تراجع سعر زيت عباد الشمس

كما تراجع سعر زيت عباد الشمس من 2079 دولارا للطن في مايو إلى 1884.5 دولار في يونيو، وسجل نحو 1556.8 دولار في يوليو، في المقابل شهد زيت الزيتون ارتفاعا، إذ سجل طن الزيت «البكر الممتاز» نحو 3971 يورو في 14 سبتمبر الجاري، مقارنة بـ3764.3 يورو في 10 أغسطس الماضي.

وضمت قائمة السلع التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، الذرة التي سجلت نحو 279 دولارا في سبتمبر الجاري، مقارنة بـ248.8 دولار في أغسطس، كما ارتفعت أسعار الأرز الشعير لتسجل 386.2 دولار في سبتمبر الجاري، مقارنة بـ376.8 دولار في أغسطس الماضي.