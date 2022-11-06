بعد إشادته بجهود مصر.. من هو «ألوك شارما» رئيس قمة المناخ في جلاسكو؟

أعرب الدكتور ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 26» عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر «COP 27»، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ.

أبرز معلومات عن رئيس «COP 26» ألوك شارما

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن ألوك شارما، وفق الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

- ولد ألوك شارما في «أغرة» بالهند في سبتمبر 1967.

- انتقل مع والديه إلى «ريدينج» في المملكة المتحدة عندما كان في الخامسة من عمره.

- انخرط والده في العمل السياسي ضمن حزب المحافظين، حتى أصبح رئيساً لمنطقة «بيركشاير».

- ساعد في تأسيس جمعية أصدقاء الهنود المحافظين.

- التحق بكلية «برزنتيشن» ثم درس في جامعة «سالفورد»، التي تخرج فيها عام 1988، بحصوله على بكالوريوس في الفيزياء التطبيقية والإلكترونيات.

- عمل كمحاسب قانوني في مانشستر، قبل أن ينتقل للعمل في مجال تمويل الشركات.

- تولى «شارما» منصب مدير مدرسة ابتدائية محلية في «ريدينج».

- شغل في وقت سابق منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في إحدى المجموعات الاقتصادية.

- عمل مستشاراً لعدد من الشركات والعملاء في أسواق الأسهم، كما حصل على زمالة الجمعية الملكية للفنون.

- نال «شارما» عضوية البرلمان عن دائرة «ريدينج» الغربية عام 2010.

- في عام 2017، شغل شارما منصب وزير الإسكان حتى عام 2018.

- تولى منصب وزير العمل حتى عام 2019.

- أصبح وزيراً للتنمية الدولية حتى عام 2020، بعدها شغل منصب وزير الدولة للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

- قبل نحو 10 أشهر من انعقاد مؤتمر قمة المناخ في جلاسكو بالمملكة المتحدة، جرى اختياره رئيسا للدورة 26 لمؤتمر الأطراف.