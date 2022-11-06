«أنباء الشرق الأوسط» تحتفي بعدد الوطن عن COP27: أول جريدة تصدر صفحتها الأولى بـ6 لغات

احتفت وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدد جريدة الوطن، الذي صدر اليوم، والخاص بمؤتمر تغير المناخ COP27، المقام في شرم الشيخ «مدينة السلام»، والذي صدر بـ6 لغات عالمية، والمعتمدة في الأمم المتحدة.

وقالت الوكالة إنّ جريدة «الوطن» أصدرت، اليوم، عددًا خاصًا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تحتفي فيه بحضور قادة وزعماء ورؤساء العالم إلى شرم الشيخ مدينة السلام؛ للتكاتف سويا من أجل مواجهة خطر التغيرات المناخية الذي يواجه الكوكب.

وجاء «المانشيت» الرئيسي للعدد الخاص بعنوان «العالم بيتكلم أخضر» باللغات الـ6 المعتمدة رسميًا للأمم المتحدة للدول الأكبر من حيث عدد السكان في العالم، فلأول مرة تصدر جريدة ورقية يومية صفحتها الأولى بـ6 لغات، احتفاءً بإقامة مؤتمر قمة المناخ على أرض السلام مدينة السحر والجمال شرم الشيخ.

وتضمن العدد الخاص تغطية موسعة عن استعدادات مدينة شرم الشيخ أيقونة السلام، لقمة المناخ COP27، تضمّن كذلك عرض القضايا التي تهم العالم أجمع والمقرر مناقشتها في فعاليات وجلسات المؤتمر.