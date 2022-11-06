برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن COP27.. «من مصر.. العالم بيتكلم أخضر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقمة المناخ COP 27، بعنوان «من مصر.. العالم بيتكلم أخضر».

خطوات مصر للتحول للأخضر

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ مصر لم تتحدث فقط، بل بدأت بخطوات جادة وعملية بالتحول إلى الأخضر منذ فترة طويلة، حيث اعتمدت على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة في كثير من المشروعات رغم كلفتها الضخمة، كمحطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية التي تمثل أضخم محطة على مستوى العالم، فضلًا عن محطة الزعفران لتوليد الطاقة من الرياح، وغيرها من المشروعات صديقة البيئة.

مصر تتبنى النهج الخاص بالتحول للأخضر منذ فترة طويلة

وأضاف «مغاوري» خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تبنّت النهج الخاص بـ التحول للأخضر منذ فترة طويلة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة في وسائل المواصلات الحديثة كالقطار الكهربائي وتوسعات خطوط المترو الجديدة، فضلًا عن القطار السريع، إضافة إلى دعم الدولة للسيارات الكهربائية وتشجيع استخدامها واستيرادها من الخارج من دون جمارك، إلى جانب إقامة مشروعات لتصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، وغيرها من الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة نحو التحول إلى الأخضر.