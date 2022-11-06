مصطفى عمار يشيد بعدد «الوطن» الصادر اليوم «مانشيت بـ6 لغات»

أشاد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار بعدد جريدة الوطن الصادر اليوم الأحد، الذي يحمل لأول مرة 6 لغات عالمية وذلك خلال حلقة برنامجه «ملعب الفن» المذاع عبر أثير راديو ON sport FM.

وأشاد عمار بصدارة الصفحة الأولى لجريدة الوطن والتي تحتوي مانشيت رئيسي بعنوان «من مصر.. العالم بيتكلم أخضر» وذلك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية والروسية»، وذلك لأول مرة في صحيفة مصرية.

العالم يجتمع في مصر

وتستضيف مصر قمة المناخ التي تبدأ اليوم وتستمر ليوم 18 نوفمبر بحضور وفود من أكثر من 158 دولة على مستوى العالم، وتٌعقد في منتجع شرم الشيخ.

ويحضر القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وغيرهم من قادة العالم بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما سيحضر قمة المناخ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والأفريقية، في ضيافة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تستضيف قارة أفريقيا والمنطقة العربية قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ لأول مرة في التاريخ.