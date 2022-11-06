تزامنا مع انطلاق «COP27».. أبرز نتائج قمة المناخ السابقة في جلاسكو

انطلقت فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات القمة حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ

وتسلمت مصر اليوم الأحد رسميا رئاسة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ CPO27، كما تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة من رئيس «COP26» الدكتور ألوك شارما.

أبرز نتائج COP26 في جلاسكو العام الماضي

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فقد تضمنت قمة المناخ «COP26» والتي عقدت في جلاسكو العام الماضي عدة توصيات ونتائج جاءت كالتالي:

- أكدت الدول على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية.

- شددت الدول على ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% للوصول إلى صافي صفري في منتصف القرن تقريبًا، ودعا ميثاق جلاسكو للمناخ جميع البلدان إلى تقديم خطط عمل وطنية أقوى خلال 2022 بدلاً من عام 2025، وهو الجدول الزمني الأصلي.

- وافقت الدول في نهاية القمة على بند يدعو إلى التخلص التدريجي من طاقة الفحم والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال.

- حثت قمة جلاسكو البلدان المتقدمة على الوفاء الكامل بوعدها بتقديم 100 مليار دولار أمريكي بشكل عاجل للبلدان النامية.

- دعا ميثاق جلاسكو إلى مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود.

- أنشأت غلاسكو برنامج عمل لتحديد هدف عالمي بشأن التكيف، والذي سيحدد الاحتياجات والحلول الجماعية لأزمة المناخ التي تؤثر بالفعل على العديد من الدول.

- توصلت الدول إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية لما يسمى بلائحة قواعد باريس، والتفاصيل التشغيلية للتنفيذ العملي لاتفاق باريس، من بينها القواعد المتعلقة بأسواق الكربون، والتي ستسمح للدول التي تكافح لتحقيق أهدافها الخاصة بالانبعاثات بشراء تخفيضات الانبعاثات من الدول الأخرى التي تجاوزت بالفعل أهدافها.

- وافقت الدول على تعزيز شبكة تُعرف باسم «شبكة سانتياغو»، تربط الدول المعرضة للخطر بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة والموارد لمعالجة مخاطر المناخ.

- أطلقت الدول «حوار جلاسكو» الجديد لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل الأنشطة لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ.