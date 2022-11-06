رئيس «هيئة تغير المناخ» بالأمم المتحدة يطالب بخفض فوري لانبعاثات الغازات الدفيئة

قال رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، هوسونج لي، إنّ صوت العلم لا يمكن أن يكون أكثر قوة من الآن لمواجهة أزمة تغير المناخ التي يشهدها كوكبنا حاليا، مضيفا أنّ العمل الجماعي الهادف إلى وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، يجب أن يكون أكثر نجاحا.

انطلاق قمة COP27

وأضاف هوسونج لي، خلال كلمته في قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ، إنّ العالم يمتلك ما يكفي من العلم للتصدي إلى التغيرات المناخية، لكن المواجهة الحاسمة تتطلب توافر التمويل والتكيّف، لافتا إلى أنّه مع تزايد الاحترار، فإنّ النظم الطبيعية والبشرية ستندفع إلى حدود التكيف القصوى، لذلك فإنّ الشرط المسبق للنجاح أن نصل إلى التكيّف الطموح، لإبقاء الاحترار داخل الحدود، أي 1.5 درجة مئوية، من خلال التقليل الكبير والفوري لانبعاثات الغازات الدفيئة.

التدفقات المالية وثغرة التكيّف

وتابع رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، أنّ التدفقات المالية تظل قليلة مقارنة بالأهداف المعلنة، والتعاون الدولي ممكن لخفض الانبعاثات، لافتا إلى أنّ ثغرة التكيّف في الدول النامية تدفعها بصورة خاصة اتساع الفوارق بين كلفة التكيف وأدوات التمويل المتوفرة.

وشدد هوسونج لي، على إمكانية تحقيق مكاسب أكبر بإعطاء الأولوية للتمويل لخفض المخاطر المناخية بالدول والبلدان المهمّشة، ومنذ اتفاق باريس، فإنّ العديد من الدول وضعت موضع التطبيق القوانين والسياسات المناخية واللوائح، وكل ذلك يجب توسيعه، والطموح يجب أن يرتفع وينفذ، وهذه فرصة لإنقاذ الكوكب وسبل العيش.