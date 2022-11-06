«المنطقة الخضراء».. سكوتر ودراجات كهربائية بالمجان للمشاركين في قمة المناخ

منطقة خضراء شاسعة تزين شرم الشيخ على هامش استضافة قمة المناخ COP27، تتميز بهوائها النقي نتيجة الأشجار الشاسعة التي تحيط المكان وغياب عوادم السيارات، إذ تقتصر وسائل التنقل بها على الاسكوتر الكهربائي ودراجات كهربائية فقط، ليستخدمها المشاركون في القمة خلال تنقلاتهم، وذلك بشكل مجاني.

«المشارك بينزل أبليكيشن وبيحصل منه على كود، وعن طريقه بيقدر ياخد أي اسكوتر أو عجلة للتجول بها بالمجان لمدة ساعة»، هكذا تحدث محمد رضا أحد المنظمين في المنطقة الخضراء ضمن تجهيزات قمة المناخ مصر 2022، عن تفاصيل تلك التجربة.

التقليل من عوادم السيارات في قمة المناخ مصر 2022

وأضاف «رضا» لـ «الوطن»، أن الهدف من تلك التجربة هو التقليل من الكربون الناتج من عوادم السيارات، لذا جرى الاستعانة بالاسكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية.

وأشار إلى أن تلك الأنواع تعد من أفضل وأسرع وسائل المواصلات وأكثرها أمانا، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه يمكن للشباب استخدامها كوسيلة انتقال إلى الجامعات أو العمل إذ كانت المسافات قريبة.

تجربة الدراجات الكهربائية في مؤتمر المناخ COP27

وقال وائل علي، أحد العاملين بالشركة المنظمة لتجربة الدراجات الكهربائية في مؤتمر المناخ COP27، إن المشروع متاح في القاهرة أيضاً، ويرغبون في تعميمه في كل محافظات مصر، لأهميته للبيئة.

تفاصيل عمل الاسكوتر والدراجات الكهربائية في قمة المناخ

وأضاف «علي» لـ «الوطن»، أن بطارية الاسكوتر الكهربائي تكفي لمدة ساعتين من السير، مشيراً إلى الدراجات الكهربائية سهلة الاستخدام كما يمكن أن يستخدمها أيضا ذوو الهمم، إذ تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية، وبها أيضا «بدال» يمكن استخدامه لمن يرغب.