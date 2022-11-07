الجامعات تستعد لـ«الميدتيرم» والانتخابات الطلابية خلال الترم الأول

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتهم لامتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الأول وكذلك انتخابات الاتحادات الطلابية 2022 المقرر تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الاستعداد التام لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وانتخابات الاتحادات الطلابية تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان ريس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا مع الاستعداد التام لامتحانات الميدتيرم، وانتخابات الاتحادات الطلابية التي من المقرر أن تننطلق خلال الفصل الدراسي الأول وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات.