«الجامعات»: تدريس قضية التغيرات المناخية في مقررات الكليات

التغيرات المناخية.. ضيف حل على مائدة مختلف المؤتمرات في الوقت الحالي، لكل الجهات المعنية، خاصة أنها لها علاقة وثيقة بكل مناحي الحياة، كالصحة والتعليم والاقتصاد والسياحة، وضمن الموائد التي حلت عليها التغيرات المناخية، مائدة الجامعات المصرية، التي انتبهت لها بشكل كبير، وأصبحت المقررات الدراسية تناقش القضية.. أبعادها أساليب مواجهتها.. عواملها.

في البداية قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن الجامعات المصرية مهتمة في الوقت الحالي بقضية التغيرات المناخية، مؤكدا أن العالم تقوده حاليا قضية التغيرات المناخية بكل الأبعاد المتعلقة بها، كالطاقة واستدامة الموارد، وإعادة تدوير المخلفات بجانب الثورة الرقمية.

تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية بقضية التغيرات المناخية

أضاف الدكتور عصام فرحات لـ«الوطن»، أن التغيرات المناخية موجودة في المقررات الدراسية لعدد من الكليات، أبرزها كليات الآداب والعلوم والزراعة والهندسة، بجانب البحوث العلمية التي يجر إنتاجها من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حرصت على تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية بقضية التغيرات المناخية، موضحا أن استراتيجيتها الرئيسية تتضمن التغيرات المناخية والمواطنة والمرأة والزيادة السكانية: «جامعة المنيا جامعة خضراء ذكية».

وأوضح، أن التغيرات المناخية، ليست مرتبطة بكلية معنية أو برنامج دراسي معين، لذلك يتم تدريسها حسب طبيعة البرنامج أو الكلية، لافتا إلى أن الجامعة اهتمت بالتحول للأخضر ليس فقط بتدريس المناخ في المقررات الدراسية، بل بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استخدام الكهرباء، فضلاً عن زراعة مجموعة من الأشجار.

كلية متخصصة في الدراسات البيئية

من جانبه، أكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن جامعة عين شمس بها كلية متخصصة في الدراسات البيئية، بجانب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية الهندسة وبرنامج العمارة والعمران البيئي وبرنامج الكيماء الحيوية والاستشعار عن بعد.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق لـ«الوطن»، أن البرنامج غير المتخصص بالتغيرات المناخية والبيئة به على الأقل مقرر في ذلك، لافته إلى تصميم مقرر دراسي خاص بالتغيرات المناخية لزيادة الوعي البيئي وتعميمه على جميع الكليات عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليه بداية من الفصل الدراسي الثاني.

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، إن الجامعة أعدت مقررا دراسيا خاص بالتغيرات المناخية، وتم تعميمه على جميع الكليات لتوعية الطلاب بالقضية، وآلية مواجهتها وطرق التكيف والاستدامة.