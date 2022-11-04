مؤسسة راعي مصر: شباب الجامعات يساعدوننا في «صعيد كامب» لبناء منازل للمستحقين

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «راعي مصر»، إن من ضمن الأنشطة التي تقدمها المؤسسة هي «صعيد كامب»، إذ يجتمع شباب الجامعتين الأمريكية والألمانية لتنظيم معسكر لبناء بيوت في الصعيد، «بيشوفوا بعينهم السعادة ببناء بيت حد غلبان».

توفير الأجهزة الكهربائية

وأضاف «رمزي»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، إذ تشمل الحملة توفير الأجهزة الكهربائية للفئات المستحقة.

وتابع: «عاوز أقول للناس معلومة مهمة، أحيانا بندخل على خدمات مبالغها كبيرة بالشكل في البداية، لكن في الحقيقة لما نبدأ بمبلغ صغير نلاقي إجمالي المبلغ اتجمع، من أصعب الخدمات اللي بتم مع مؤسسات خيرية أو مع أي جهة هي سداد الديون، دي معلومة من واقع خبرة الجنيه على جنيه عامل زي الخميرة هتزيد وغطت وسددت الديون».

هدف التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنشئ في مارس الماضي، ويهدف لتجميع قوى المؤسسات الكبرى كذراع تنفيذي للدولة، لتخفيف الحمل على كاهل المواطنين من خلال توفير مسكن أو تحقيق المتطلبات الرئيسية من خلال الاحتياجات الغذائية أو المساعدات المالية شهريا أو موسميا.

وواصل: «هدفنا السعادة والناس تبقى راضية ومبسوطة وكرامة الإنسان تبقى محفوظة وسعيدة، إحنا مش بنخدم المصريين فقط ولكن خدمة الإنسان بشكل عام، إحنا خدامين في الآخر».