الاحتفال بتخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية في مصر

اختتمت فعاليات المعرض والمؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية، والمقام بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام الديب.

واستمرت فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام متتالية وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول افتتاح أول حاضنة تكنولوجية على صعيد كافة الجامعات التكنولوجية المصرية، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات الدولية بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة شينجن SHENZEN University لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية والسعي في الحصول على الشهادات المزدوجة لطلاب الجامعة dual degree وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الجامعة وSIMIC smart valley في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

تخريج دفعة الدبلوم العالي التكنولوجي

وخلال فعاليات المؤتمر تم الاحتفال بتخريج دفعة الدبلوم العالي التكنولوجي من جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، كأول نواة لخريجي الجامعات التكنولوجية في مصر.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يعتبر الحدث الأول في الجامعات التكنولوجية المصرية بين الجامعة وشريكها الصناعي الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم Bedo، لإنشاء أول حط إنتاج وتصنيع مشترك بين الجامعة والشركة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وكذلك إتاحة العديد من فرص العمل لطلاب الجامعة من خلال هذا التعاون.

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بفيلم عن عملية التحول الرقمي بالجامعة، كما قدم الدكتور هشام الديب رئيس الجامعة عرض تقديمي عن التطورات والإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام الماضي، كما ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور كلمته عن أهمية الجامعات التكنولوجية والدور الفعال التي تقوم به لسد الفجوة في سوق العمل وتخريج تكنولوجي قادر على المنافسة، ومن جانبه أفاد لياو تشينج السفير الصيني بمصر خلال كلمته بأهمية توطيد العلاقات المصرية الصينية بمختلف المجالات وخاصة المجالات التكنولوجية، حيث أشاد بنموذج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كجامعة مصرية تكنولوجية تعتمد على أنظمة التحول الرقمي المتكامل.

إنشاء الحاضنة التكنولوجية

وفى السياق ذاته ألقت المهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي لشركة PTS project الشريك الرئيسي للجامعة في إنشاء الحاضنة التكنولوجية عن ضرورة الاهتمام بطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية واحتضان أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى مشاريع تنافسية بسوق العمل، وخلال المؤتمر تسلمت الشركات الناشئة الشيكات الخاصة باحتضان مشروعات بعض طلاب الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل بهذه المشروعات والمقدمة من شركة اوروكابيتال.

كما شهد المؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي بالجامعة تحت شعار Samrt and Green University.

وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التوظيفي ومعرض الأجهزة العلمية والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من الشركات الصناعية والتكنولوجية، منها الراعي الرسمي للمؤتمر شركة PTS projects والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم Bedo، شركة مينتوز، شركة أريس إيجيبت، وكذلك بنك مصر في إطار الخدمة المجتمعية للبنك ودعم التعليم التكنولوجي بمصر، وعدد من الشركات في المجالات التقنية والتكنولوجية.