شروط الالتحاق بدورات وزارة الرياضة للإنقاذ والإسعافات الأولية.. للطلبة والخريجين

تستمر وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تنظيم عدد من دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وإعداد معلم السباحة المدعمة للطلبة والخريجين، وذلك ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى».

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية

من شروط الالتحاق بالدورة ما يلي:

1- تقديم 3 صورة شخصية حديثة

2- تقديم صورة بطاقة سارية

3- تقديم شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

4- حضور الاختبار المبدئي لتحديد المستوي بعد ملء استمارة الاشتراك بقيمة مائة جنيها ً فقط لا غير.

رسوم مبلغ الاشتراك في دورات الإنقاذ

وفي حالة نجاح المتقدم في الإختبار المبدئي يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ وقدرة (1000) ألف جنيه فقط لاغير.

كيفية دفع رسوم الاشتراك في الدورة

ويتم دفع رسوم الاشتراك في دورة الإسعافات الأولية، على الحساب رقم (100027052667) لدي البنك التجاري الدولي (CIB) والخاص بالمركز الاوليمبي بالمعادي أو الدفع بخزينة المركز وإحضار أصل إذن الدفع.

وأعلنت وزارة الشباب أبرز مزايا الاشتراك في دروات الإنقاذ والإسعافات الأولية ومنها:

حصول الدارس على كارنيه.

حصول الدراس على شهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

الحصول على كتيب البرنامج.

وتعمل الوزارة على نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين الشباب والاستفادة بما يعود عليهم بالنفع من اكتساب مهارات للتعامل مع املواقف المختلفة، بدلا من ممارسة عادات سيئة في أوقات الفراغ.