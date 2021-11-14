علاج لدغة العقرب في المنزل.. إسعافات أولية مهمة قبل الذهاب للمستشفى

علاج لدغة العقرب في المنزل أصبح مجال بحث عدد كبير من المواطنين بعد إصابة 425 شخصا في محافظة أسوان بلدغات العقارب أمس، بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحت أسوان ودفعت الحشرات السامة إلى الخروج من جحورها والانتشار في البيوت، ما تسبب في حالة رعب وذعر بين المواطنين.

وكشفت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، عن علاج سريع يجب القيام به فور تعرض الشخص لدغة العقارب، حيث من الممكن القيام بالإسعافات الأولية في المنزل قبل الذهاب إلى المستشفى.

علاج لدغة العقرب في المنزل في 5 خطوات

وأكدت «غانم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن علاج لدغة العقرب في المنزل يكون سريعاً، حيث من الممكن القيام به قبل الذهاب إلى المستشفى والحصول على الدواء، في محاولة لتخفيف ألم الأعراض والتخلص من السم الذي وضعه العقرب في جسم الإنسان سريعاً بعد اللدغة.

وتتمثل طرق علاج لدغة العقارب في المنزل فيما يلي:

- بعد لدغة العقرب لابد من غسل مكان الإصابة بالماء والصابون.

- إزالة الخواتم والساعات والذهب إن وجد.

- ربط شاش خفيف أعلى مكان الإصابة في محاولة لتحجيم مكان اللدغة في الجسم.

- وضع مكعبات الثلج على مكان الإصابة مدة 10 دقائق، وتُرفع 10 دقائق، مع تكرار العملية أكثر من مرة حتى يهدأ المكان المصاب.

- في حال عدم التحسن يتم تكرار هذه العملية أثناء الذهاب إلى المستشفى.

علاج لدغة العقرب في المستشفى

وأوضحت «غانم»، أن المستشفى تقوم بعلاج لدغة العقرب من خلال إعطاء المريض المصاب مصلا ضد سموم العقارب، ولكن لابد من إجراء اختبار الحساسية على المريض المصاب للتأكد من أن المصل لا يصيب المريض بأعراض أخرى.