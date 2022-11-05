كيف تقوم بعمل إسعافات أولية لحالات الاختناق؟.. خطوات بسيطة تنقذ الحياة

يتعرض العديد من لأشخاص إلى حالات الاختناق عندما يدخل جسم غريب عن طريق الخطأ إلى الحلق أو تناول كمية كبيرة من الطعام أو عند بلع الطفل لمعادن أو أجسام يقابلها، لذا يحدث الاختناق مما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء للجسم، وقد ينتج عنها الموت في النهاية إذا لم يتم عمل إسعافات أولية سريعة لشخص.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح لعمل إسعافات أولية لـ حالات الاختناق.

إسعافات أولية لحالات الاختناق

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز الإسعافات الأولية لحالات الاختناق وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

1- إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر لأعلى.

2- وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة.

3- لف الذراعين حول المصاب.

4- الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب.

5- يتم الضغط خمس ضغطات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب.

6- في حالة الإغماء يتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي بالضغطات الصدرية المتكررة وطلب الإسعاف على الفور.

7- عليك توجيه الشخص أيضا، إِذا كان قادراً على التنفس فعليه أن يستمر في السعال.

أعراض حالات الاختناق

وذكرت وزارة الصحة أيضا، أبرز أعراض حالات الاختناق وهي كما يلي:

1- إمساك الحنجرة باليدين.

2- عدم القدرة على الكلام.

3- صعوبة التنفس أو التنفس المصحوب بصوت.

4- عند التنفس يوجد صوت صفير خارج من الشخص.

5- سعال ضعيف أو قوي.

6- تحول لون البشرة والشفتين إلى اللون الأزرق.

7- فقدان الوعي.