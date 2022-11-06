الإسكندرية تستقبل سفينتين سياحيتين من بلجيكا واليونان.. «صور»

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة «AZAMARA PURSUIT» التي ترفع علم مالطا، القادمة من ميناء بيريوس- اليونان وكذلك السفينة السياحية «LA BELLE DE L’ADRIA TIQUE» التي ترفع علم بلچيكا، القادمة من ميناء قبرص، والتي تقلان على متنهما سائحين من جنسيات مختلفة.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لزوار المدينة، وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها وبما يتناسب مع المكانة العريقة لعروس البحر الابيض المتوسط.

استهداف 30 رحلة سياحية إلى الإسكندرية

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى مدينة الإسكندرية الممتد حتى شهر ديسمبر القادم والذي يضم 30 رحلة سياحية.

توفير احتياجات زوار الإسكندرية

وكلف المحافظ، شيرين مصطفى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق والتعاون المستمر مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة اللواء بحري نهاد شاهين، لتوفير كل ما يلزم لتأمين وتوفير احتياجات زوار الإسكندرية واستقبالهم بالشكل اللائق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها والاستمتاع بها، مؤكدًا أن الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية لما لها من مقاومات عظيمة.

وخلال استقبال السفينتين السياحيتين؛ قام أعضاء الهيئة العامة لتنشيط السياحة بتوزيع النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لضيوف المدينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن يقوم السائحين بزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلتهم المقررة.