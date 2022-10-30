ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من اليونان

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، مدير الهيئة، ومجموعة عمل الهيئة، صباح اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، السفينة السياحية «أزامارا چورني Azamara Journey» المالطية الجنسية، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني، والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتقديم الدعم الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، والتنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة.

تأمين وصول وسفر السائحين

وأكد محافظ الإسكندرية على الجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

استقبال السائحين بأعلام مصر

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم المحافظة السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين الذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

ويقوم السائحون بزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة المقرر لها.