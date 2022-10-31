تفاصيل استقبال ميناء الإسكندرية سفينة سياحية قادمة من اليونان

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برئاسة شيرين مصطفى، مدير الهيئة، وحسام غريب، مدير المراسم بميناء الإسكندرية، اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، السفينة السياحية «أزامارا كويست - Azamara Quest» المالطية الجنسية، قادمة من ميناء بيريوس اليوناني، وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 377 فردا، ويبلغ طول السفينة 181 مترا وغاطسها 6 أمتار.

جولات سياحية في الإسكندرية

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين الذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

تأمين السياح حتى خروجهم من الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الجهات المعنية تضمن سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، كما توفر كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية.

في سياق متصل، غادرت السفينة «آزامارا جورني» الميناء بعد عودة السائحين من زيارة المعالم السياحية بالإسكندرية لتستكمل باقي رحلاتها.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير الدعم لتنشيط الحركة السياحة، وزيادة التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، لإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.