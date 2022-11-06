المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء قتلوا سيدة بسبب خلافات مالية في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء قاموا بضرب سيدة حتى الموت بمركز أخميم بمحافظة سوهاج لوجود خلافات مالية بينهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بوصول بلاغ من مستشفى أخميم المركزي، بوصول جثة السيدة «ن،ج» ثلاثينية غارقة بالدماء، وبها آثار ضرب، وتوفيت أثناء إسعافها وذلك في مايو 2022.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة كلا من «م. ج» عامل، وشقيقيه «م. ج» عامل، و«خ. ج» عامل، حيث قاموا باستخدام عصى حديدية بضرب المجني عليها لوجود خلافات مالية بينهم، وتم ضبهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عاما على المتهمين الثلاثة.