«جنايات سوهاج» تصدر أحكاما على 25 متهما في اختلاس 123 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر، 25 متهمًا بأحكام مختلفة، لاستيلائهم على مبلغ 123 مليون جنيه و142 ألف ومائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا وسبعة وتسعين قرشًا، من أموال مديرية أمن سوهاج.

السجن المشدد

وحكمت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإلزامهم برد المبلغ، وتغريمهم مبلغ مساو للمبلغ محل الاستيلاء، وعزلهم من وظيفتهم ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهم.

الاستيلاء على أموال مديرية أمن سوهاج

وعاقبت المحكمة المتهم الرابع عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرون، والحادي والعشرون، والتاني والعشرون، والرابع والعشرون، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وإلزامهم برد المبلغ محل الاستيلاء، وتغريمهم مبلغ مساو.

وقررت معاقبة المتهمين الخامس والعشرون، والسادس والعشرون، بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل.

كما أمرت جنايات سوهاج بتأجيل نظر الدعوى لليوم الثالث من شهر ديسمبر، لورود التصالح من اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، بالنسبة إلى المتهمين السادس عشر والثالث والعشرون مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 بدائرة قسم ثان سوهاج، ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للخامس «ع،م»، «ا،ع»،«ح،م» ،«ي،ا»، «ا،ت» تهمة تحرير عدد 205 إذن لصرف مبلغ تسعة وثمانين مليون واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وأربعة وتسعين جنيهًا وثلاثين قرشا من مكتب بريد ناصر سوهاج، وتحرير 86 شيك بنكي لصرف مبلغ ثمانية وعشرين مليون ومائتين وخمسين ألف ومائة وتسعين جنيها واحد عشر قرشا من حساب مديرية أمن سوهاج، لدى البنك الأهلي فرع الفتح دون مستندات تؤيد عملية صرف تلك المبالغ.