«تعليم القاهرة» تعلن ضوابط وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات

عقد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اجتماعا مع موجهي الرياضيات الأوائل بالإدرات التعليمية، لمناقشة ما جرى رصده في زيارات توجيه عام الرياضيات، وزيارات الموجهين للمدارس، وتسجيل خطط توجيه الرياضيات، وتحديث بيانات العجز والزيادة الشهري.

استخدام المعلمين الأدوات الهندسية عند الرسم على السبورة

وأكدت مديرية التربية والتعليم، في بيان رسمي، ضرورة استخدام المعلمين، للأدوات الهندسية عند الرسم على السبورة أمام الطلاب، وإعطاء فرصة لطالب التربية العملية الاعتماد على نفسه في التحضير، والتنويع في التمارين المقدمة للطلاب من قبل المعلمين داخل الفصل لتغطي جميع المستويات المعرفية.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، برئاسة محمد عطية مدير المديرية، الاهتمام بمسائل تنمية التفكير الإبداعي على الأقل، وتمارين لتنمية التفكير الإبداعي عند الطلاب، وترك المجال لهم لإيجاد حلول مبتكرة للتمارين، ومتابعة دفاتر زيارات الموجهين، والتأكد من وصول المادة العلمية الخاصة بمهارات التفكير الإبداعي والمسابقات الدولية لكل معلم.

ورش عمل لواضعي الاختبارات

ووجهت مديرية التعليم، الموجهين باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة، وعرض الدرس في ضوء نواتج التعلم المطلوب تحقيقها أثناء الحصة، والاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، وعمل الاختبارات الشهرية طبقا للمواصفات، وعمل ورش عمل لواضعي الاختبارات على كيفية إعداد اختبار جيد من جميع الجوانب، والاهتمام بتنسيق ورقة الاختبار من حيث الشكل العام ونوع الخط ووضوح الطباعة.

وأشادت وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية بالجهد المبذول لجميع موجهي أوائل الرياضيات بالإدارات التعليمية، كما أشارت إلى الدعم والمساندة والتشجيع للطلبة في الاشتراك بالمسابقات الدولية لتساعد الطالب على تنمية شخصية متكاملة من كل الجهات.