«التعليم»: تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية في إجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد تدريبات لمعلمات رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات بقطاعات الدلتا والإسكندرية ومطروح، خلال إجازة نصف العام الدراسي 2022/2023، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

تدريبات لمعلمات رياض الأطفال

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إنه سيتم عقد تدريبات للمعلمات بمحافظات «المنوفية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - مطروح»، ويبلغ وعددهن 1484 معلمة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة تدريب المؤسسة لمعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية.

تنمية مهارات اللغة الإنجليزية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن تدريبات معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية تهدف إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، والعادات السبع للمعلم الفعال، على أن يتم حضور كلا من مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات أو من ينوب عنه، وموجه علم أول رياض الأطفال بالمديرية، وموجه أول رياض الأطفال بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية.

عقد التدريبات بالمدينة التعليمية

وأشارت وزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه سيتم عقد التدريبات لمعلمات رياض الأطفال بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالحضور مع عدم اصطحاب الأطفال.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه نحو إخطار مديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات وموجهي العموم والأوائل لمرحلة رياض الأطفال ومدير مرحلة التعليم الإعدادي لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.