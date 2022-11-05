«التعليم» تكلف الإدارات بترشيح 7 معلمين شباب لتولي وظائف مديري مدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط اختيار الألف معلم لتأهيلهم لشغل وظائف مديري المدارس، في إطار اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وسعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة.

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه يتم اتخاذ اللازم بترشيح 7 معلمين أو معلمات أو أخصائيات من كل إدارة تعليمية من كل الإدارات التعليمية التابعة للمديريات وفقا للشروط.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم الإعلان في مكان بارز إلى مستوى كل إدارة تعليمية تابعة لها، لمدة أسبوع، ثم تجري المقابلات لمدة أسبوعين، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75%؜، ويتولى كل مدير إدارة تعليمية إرسال الترشيحات إلى مدير المديرية، ثم إرسال الملف.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط اختيار المعلمين الذين سيتم تأهيلهم لتولي وظيفة مديري المدارس وهي كالتالي:- أن تتراوح أعمارهم بين 35 عاما إلى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم على درجة معلم «معلم أول / أخصائي على الأقل».

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم.

- ألا يكون قد حصل على أي جزاءات.

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية ومؤثرة.

- أن يكون عضو هيئة التعليم ولدية رؤية التطوير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

- وكيل المديرية.

- رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

- مدير الشؤون التنفيذية.

-ممثل نقابة المعلمين.

- عميد كلية التربية أو من يفوضه.