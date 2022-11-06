«التعليم»: «الدبلومة التربوية» شرط عودة المعلمين المتقاعدين لسد العجز بالمدارس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شرط الحصول على دبلومة تربوية، لسد العجز في المدارس، ينطبق على المعلمين الخارجين على المعاش، إذ لا يعني أن المعلم خرج على المعاش ولديه خبرة في التدريس، أن يتقدم للعمل بالحصة أو حتى التطوع مجانا لسد العجز، ويستلزم عودته أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي.

سد العجز في المدارس

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ هناك قرار وزاري ينظم عملية سد العجز في المدارس، وأنه ممنوع الموافقة على شغل هذه الوظيفة، سواء بالحصة أو التطوع، إلا لمن حصلوا على دبلومة تربوي أو مؤهل عال تربوي، أو خريج من إحدى الكليات التربوية، لأنه في النهاية سيتعامل مع طلاب، ويشرح مناهج تربوية، لذلك فالدبلومة شرطًا أساسيًا.

شرط الحصول على دبلومة تربوية

وبخصوص بعض المعلمين على المعاش، والذين رُفض طلبهم للعمل بالحصة أو التطوع، أوضح المصدر، أن بعض المدرسين الخارجين على المعاش حديثًا أو قديمًا، لم يحصلوا على دبلومة تربوية، أو يتخرجوا في كليات تربوية، وضرب مثالًا على ذلك، بدبلوم المعلمات الذي كان معمولًا به قديمًا، ويُسمح من خلاله التعيين في التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الخبرة وحدها ليست كافية لقبول المعلمين على المعاش، للعمل بالحصة أو التطوع، مرجعًا الأمر بأن الوزارة تسعى لإصلاح أوضاع قديمة خاطئة، من خلال تطبيق هذه الشروط بشكل جاد وفي كل المدارس.