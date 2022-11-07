للعام الـ9 على التوالي.. «التعليم» تعلن عن منح لـ78 طالبا متفوقا بالمرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح «إحنا مصر» للطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية للعام التاسع على التوالي باختيار الثلاث الطلاب الأوائل على مستوى كل محافظة للعام الدراسي «2021- 2022» بإجمالي عدد 78 طالبا وذلك خلال إجازة نصف العام من 28 يناير إلى 9 فبراير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع المحافظات.

منح للطلاب المتفوقين بالإعدادية

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات التعليمية، إن ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة التعليم أولا واستمرارا لمسيرة التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة التعليم أولا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها للمديريات التعليمية، بالتنبيه نحو إخطار مدير مرحلة التعليم الإعدادي بالمديريات لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

تدريبات معلمات رياض الأطفال

كما تتضمن البروتوكول عقد تدريبات لمعلمات رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات بقطاعات الدلتا والإسكندرية ومطروح، خلال إجازة نصف العام الدراسي 2022/2023 علي النحو التالي:

- عقد تدريبات لمعلمات رياض الأطفال بمحافظات «المنوفية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - مطروح».

- بدء التدريبات في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- عدد المعلمين المقرر تدريبهم في المرحلة الثانية يبلغ 1484 معلمة.

- تدريبات المعلمين تستهدف تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، والعادات السبع للمعلم الفعال.

- عقد التدريبات لمعلمات رياض الأطفال بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالحضور مع عدم اصطحاب الأطفال.