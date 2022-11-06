«التعليم» توضح ضوابط تقديم التظلمات على نتائج الامتحانات في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تقديم تظلمات للمتقدمين في امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2022/202 ، مشيرة إلى أنه يجوز لأولياء أمور الطلاب التظلم من نتيجة الامتحان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

تقديم التظلمات على النتائج على موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، إن التقديم للتظلم على نتائج امتحانات أبنائنا في الخارج الدور الأول يكون عبر الموقع الإلكتروني بعد سداد الرسوم المقررة مقابل التظلم، وتقوم الإدارة العامة للامتحانات (أبناؤنا في الخارج) وال‘دارة العامة لنظم المعلومات بأعمال فحص ومراجعة التظلمات، والبت فيها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه حالة تعديل نتيجة أي طالب يتم العرض على السلطة المختصة، وإخطار ذوي الشأن والجهات المعنية ينتيجة التظلم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر ويرغبون في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبنائنا في الخارج ، يتعين عليهم تقديم المستندات الآتية:

- أصل بيان نتيجة الفصل الدراسي الأول معتمد من إدارة شؤون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بالإضافة إلى بيان نجاح للعام السابق.

مواعيد امتحانات أبنائنا في الخارج

مواعيد عقد امتحانات أبنائنا في الخارج- الفصل الدراسي الأول بداية من السبت الموافق 14/1/2023.

- الفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 13/5 /2023.

- الدور الثاني بداية من السبت الموافق 8 يوليو 2023.