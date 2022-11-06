أسعار الأرز اليوم بعد ضخ كميات في الجمعيات الاستهلاكية بالإسكندرية

تتجه أعين المواطنين إلى معرفة أسعار الأرز في الأسواق، التي تضبطها وزارة التموين عبر توجيهات الوزير، وهو الأمر الذي يتبعه ضخ أعداد كبرى من الأرز لسد احتياجات المواطنين، وبأسعار تناسب الجميع.

قال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه سيتم من اليوم ضخ كميات من الأرز من أجود الأصناف عريض الحبة بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات من معالى الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

سعر الأرز اليوم

وأضاف «سعد الله»، في بيان، اليوم الأحد، أن سعر الأرز الذي سيتم توفيره للمواطنين بسعر 14.25 جنيها للكجم للمستهلك مع استمرار ضخ الأرز يوميا تباعا بالتوالي بالمجمعات لسد حاجة المواطنين من الأرز و ذلك مساندة من الدولة للسادة المواطنين و ضبط الأسواق.

أسعار الأرز في السلاسل الكبرى

كما أنه سيتم ضخ نفس هذه النوعية بالسلاسل الكبرى بالمحافظة لتكون نفس أسعار الأرز بها أيضاً وذلك تحت إشراف مديرية التموين و التجارة الداخلية لضمان توافر الأرز لكافة المواطنين بكافة الأسواق.