أسعار الأرز في المحافظات على سيارات التموين: 15 جنيها للكيلو المعبأ

يسعى المواطنون إلى معرفة أسعار الأرز في المحافظات بعد توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير عدد من السيارات التي تجوب القرى لطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة أقل من السوق المحلية، وفي متناول المواطن دون الاعتماد على بطاقة التموين.

أسعار الأرز في المحافظات

وجابت سيارة محملة بالأرز اليوم عدة محافظات الأمر الذي دفع الأهالي للسؤال حول أسعار الأرز في المحافظات، إذ وصل 12 جنيها لكيلو الأرز السائب في الدقهلية ووصل سعر الكيلو المعبأ 15 جنيها، وذلك طبقا لبيان مديرية التموين في المحافظة.

التموين تطرح أرز في المحافظات بأسعار تنافسية

وفي محافظة دمياط، ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه جرى طرح 30 طن أرز موزعة على سيارات تجوب المدن والمراكز بأسعار مخفضة بلغت 12 جنيها للكيلو الواحد غير المعبأ وبلغ سعر الكيلو المعبأ 15 جنيها.

لم يختلف الوضع كثيرا عن محافظة الغربية التي شهدت أيضا توفير عدد من السيارات المحملة بالأرز لطرحه أمام المواطنين بأسعار مخفضة بنفس الأسعار السابقة، يأتي ذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

طرح 4 أطنان أرز في الشرقية

وفي محافظة الشرقية ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه جرى طرح 4 أطنان أرز على سيارات تجوب شوارع ميدان عرابي وسط مركز الزقازيق.

كانت أعلنت العديد من مديريات التموين في المحافظات أمس عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين حول زيادة أسعار السلع بشكل غير قانوني من قبل التجار أو في حال احتكار أحدهم للسلع.