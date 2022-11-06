إنجاز 85% من خطة رصف الطرق في العجمي بالإسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 85%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 9 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بالحي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وذلك استجابة لمطالب أهالي الحي، وبسبب كثرة الشكوى من سوء حالة الرصف بتلك الشوارع.

رفع كفاءة الطرق

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

رصف 9 شوارع في العجمي

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 9 شوارع بنطاق حي العجمي، وتم الانتهاء من 7 شوارع بنسبة 100%، وهي «شارع رضوان - شارع مدرسة شيرين - شارع جمعية ـ أبو يوسف (أم القرى) - مساكن طلعت مصطفى - شارع عمرو بن العاص - قطاع الدخيلة - شارع السلام»، وجار العمل على شارعين هما «مسار الحنفية والجمعية - شارع نقطة الساحل (الثعلب)».