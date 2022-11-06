الانتخابات الأمريكية تحدد مسار الذهب.. فوز الديمقراطيين ينعش المعدن الأصفر

مع اشتداد ماراثون انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يرى مجلس الذهب العالمي، أن فوز الجمهوريين تاريخياً كان لصالح انتعاش الأسهم، في حين كان فوز الديمقراطيين داعماً للمعدن الأصفر.

في مذكرة بحثية، قال «المجلس» الذي يتخذ لندن مقراً رئيسياً له، إن من المرجح أن يكون اكتساح الجمهوريين لصالح الأسهم، في حين أن اكتساحًا ديمقراطيًا من المرجح أن يكون لصالح الذهب، على الرغم من أن الأخير غير مرجح في الوقت الحالي.

النتيجة الأكثر ترجيحًا فوز الجمهوريين

يرى «المجلس» أن الانتخابات النصفية هي استفتاء واقعي على أداء الإدارة الأمريكية الحالية، وأن النتيجة الأكثر ترجيحًا فوز الجمهوريين في مجلس النواب مع احتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وهو ما سيعد تكراراً لسيناريو ولاية الرئيس أوباما الأولى في عام 2010، وتبين أن هذا غير جيد إلى حد ما بالنسبة للذهب، بينما السيناريو الآخر المحتمل - اكتساح جمهوري - أقل من ذلك، وحدث مثل هذا مرة واحدة فقط، تحت ولاية كلينتون الأولى في عام 1994، وبعد ذلك تشبث الذهب بمكاسب بنسبة 1% بعد ستة أشهر.

ويلفت مجلس الذهب العالمي، إلى أنه من المحتمل أن يكون السيناريو الأكثر ملاءمة للذهب هو اكتساح الديمقراطيين المفاجئ، والذي يبدو غير محتمل، لذلك يرى أن السياسة النقدية ومسار الدولار الأمريكي سيكونان أكثر أهمية بكثير للذهب خلال الأشهر القليلة المقبل.

سابع شهر من الانخفاضات

وانخفض الذهب للشهر السابع على التوالي، بنسبة 2% في أكتوبر إلى 1.639 دولار أمريكيًا للأوقية، وعلى الرغم من البداية القوية لشهر أكتوبر، تذبذبت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الأول وانخفضت بحلول منتصف الشهر، وكان من الممكن أن يكون شهرًا إيجابيًا، لولا الركود الأخير يوم الجمعة في 28 أكتوبر، حيث جاء الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب وسط مكاسب شهرية قوية في الأسهم (+9%) وثبات أسعار السندات.

وتابع: «نرى أيضًا دعمًا للذهب من بعض البنوك المركزية التي تتراجع عن السياسة العدوانية بما في ذلك بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وبنك كندا (BOC)، ومن التدخلات في الأسواق من أمثال بنك اليابان (BOJ) وبنك الشعب الصين (PBoC) وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) وبنك إنجلترا (BOE).